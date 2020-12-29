Под Киевом депутат заказал 2 оппонентов

Фото: npu.gov.ua

34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета заказал убийство 2 человек.

Для этого подыскивал киллера. Тот должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села, сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

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"Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему человеком. Во время встречи злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство 1-й жертвы он пообещал 6 тысяч долларов и дал задаток - 300 долларов", - рассказали в полиции.

Фигуранта задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Житомире задержали 41-летнего предпринимателя, который заказал убийство своего бизнес-партнера. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая или самоубийства. Киллеру обещал за это $15 тыс.