Под Киевом Daewoo сбил детей на дороге

9 декабря возле села Старое в Бориспольском районе Киевской области водитель Daewoo сбил детей, переходивших дорогу. После удара авто занесло на обочину, где оно влетело в столб.
Пешеходы 14-летняя девочка и 9-летний парень - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Дети с тяжелыми травмами в реанимационном отделении больницы. Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора", - сказано в сообщении.
Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
В Херсоне на перекрестке улиц Сретенской и Рабочей автомобиль Volkswagen Touareg сбил двух подростков. За рулем машины была 31-летняя женщина. Авария произошла, когда 15-летние парень и девушка пешеходным переходом перебегали дорогу.
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