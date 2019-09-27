Под Киевом 14-летний школьник не вернулся с прогулки

На Киевщине разыскивают 14-летнего Станислава Щипского из села Антонов Сквирского района.
Парень около 14 часов 25 сентября ушел из дома по ул. Слобода и не вернулся, сообщили в Службе розыска детей областной полиции.
Приметы: на вид 14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие.
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Одет: флисовая кофта синего цвета, шорты синего цвета в клеточку и резиновые сапоги желтого цвета.
При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с матерью через обучение, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.
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