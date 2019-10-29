Под Киевом 14-летний парень разбился на отцовском авто. Его друзья - в больнице

Фото: kv.npu.gov.ua

29 октября около 11:00 в селе Крячки Васильковского района Киевской области произошла смертельная авария.

14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Несовершеннолетний решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по селу. В результате это путешествие закончилось трагически. Пассажиры внедорожника находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство.

В Запорожье 15-летний парень взял без разрешения родительское авто Hyundai, чтобы покататься с друзьями. Кроме него, теперь в больнице на год младший товарищ. Еще один 14-летний пассажир погиб. Также травмы получил 36-летний водитель Lanos.