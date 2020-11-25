Подъемный кран со стрелой разбил маршрутку - есть пострадавшие

В Одессе подъемный кран со стрелой протаранил маршрутку.

Авария произошла около 8:30 на ул. Среднефонтанской. Пострадали 2 человека, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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"Водитель грузового автомобиля-крана KOBELCO RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны площади Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, в результате чего совершил наезд на автобус "Богдан", который осуществлял посадку-высадку пассажиров. В результате аварии 2 пассажира получили травмы и доставлены в больницу, еще одна женщина от госпитализации отказалась ", - сказано в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства аварии выясняются.

В центре Кропивницкого фура влетела в троллейбус. 30 пассажиров троллейбуса чудом не пострадали. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения — троллейбус медленно ехал по главной дороге, и в него внезапно врезался грузовик. Троллейбус вынесло на тротуар, удар был такой силы, что кабина снесла столб. Трясло даже соседние дома.