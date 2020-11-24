Почти неделю разыскивают 20-летнего военного

На Львовщине разыскивают 20-летнего Сергея Грищенко.

Он военнослужащий. Последний раз его видели 18 ноября, около 21:30 на ул. Научной во Львове, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua На Львовщине разыскивают военнослужащего 20-летнего Сергея Грищенко. Исчез 18 ноября

Приметы: возраст 20 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы черные, стрижка короткая, лицо овальное, глаза коричневого цвета.

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Был одет в куртку красного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, имел при себе рюкзак темно-синего цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении военнослужащего, полицейские просят сообщить на оперативную линию 102 или по телефону 0(67)3535804.

На Харьковщине почти месяц разыскивали 22-летнего Руслана Челоненка из Николаева. Мужчина отслужил срочную службу в воинской части в Чугуеве, демобилизовался. 22 октября должен был сесть на поезд Харьков-Херсон на Южном вокзале, чтобы уехать домой, но исчез. Выяснилось, его ограбили. Все это время он жил у знакомого. Вышел на контакт с матерью, как увидел, что в розыске.