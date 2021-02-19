Почтальон наживалась на пенсионерах

В Киевской области почтальон присваивала деньги, которые ей давали пенсионеры, которые не могли сами оплатить квартплату. Ей грозит 5 лет за решеткой. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Вышгороде под Киевом разоблачили 46-летнюю почтальона, которая наживалась на пенсионерах.

Женщина в течение длительного времени присваивала себе деньги, которые те давали на оплату коммунальных услуг, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Работница почты, находилась в должности почтальона, присваивала средства, которые ей давали пенсионеры, которые не могли самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Женщина не передавала полученные деньги в отделение почты для последующего внесения в ежедневный кассовый отчет и перечисления на счет получателя, а забирала себе", - сказано в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

В Борщевском районе Тернопольской области разоблачили 52-летнюю почтальона, которая присваивала чужие пенсии и социальные выплаты. Ей удалось обмануть 10 человек и "заработать" более 25 тыс. грн.