Почтальон наживалась на пенсионерах

В Вышгороде под Киевом разоблачили 46-летнюю почтальона, которая наживалась на пенсионерах.
Женщина в течение длительного времени присваивала себе деньги, которые те давали на оплату коммунальных услуг, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Работница почты, находилась в должности почтальона, присваивала средства, которые ей давали пенсионеры, которые не могли самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Женщина не передавала полученные деньги в отделение почты для последующего внесения в ежедневный кассовый отчет и перечисления на счет получателя, а забирала себе", - сказано в сообщении.
Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
В Борщевском районе Тернопольской области разоблачили 52-летнюю почтальона, которая присваивала чужие пенсии и социальные выплаты. Ей удалось обмануть 10 человек и "заработать" более 25 тыс. грн.
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