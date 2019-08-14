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среда, 14 августа 2019 08:29

Побитые дома и уничтоженный урожай: последствия ливня с градом снимали очевидцы
5

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По западным областям Украины прошлась непогода с мощными ливнями, ветром и градом
Фото: apostrophe.ua
По западным областям Украины прошлась непогода с мощными ливнями, ветром и градом
По западным областям Украины прошлась непогода с мощными ливнями, ветром и градом
По западным областям Украины прошлась непогода с мощными ливнями, ветром и градом
По западным областям Украины прошлась непогода с мощными ливнями, ветром и градом

Показали последствия непогоды, что прошлась накануне по райцентру Сторожинец в Черновицкой области.

Поврежденные крыши зданий, разбитые стекла окон, поврежденные автомобили и овощи - помидоры, груши, яблоки. Соответствующие фото и видео выложили в сеть пользователи.

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Кроме того, обильные осадки парализовали движение транспорта в городе Заставна.

Также пострадали жители Великоберезняского района Закарпатской области. Не обошла непогода и Львов.

Сильный дождь с ветром и градом начался 13 августа около 19:00 и продолжался почти 40 минут. Град был размером с куриное яйцо.

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Дата
14
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