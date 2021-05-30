Побежал за собакой: правоохранители всю ночь искали мальчика, который заблудился в лесу

В лесу возле с. Свидивок, Черкасская область, заблудился 6-летний мальчик.
На поиски ребенка привлекали полицейских, нацгвардейцев и местных жителей, информирует МВД.
"Об исчезновении ребенка вечером 29 мая сообщили родители. Оказалось, что мальчик играл во дворе с собакой.
Собака выбежал на улицу и побежал в лес. Ребенок последовал за ним", - рассказали правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители наказали мать, потому что отец потерял ребенка
Поиски мальчика осложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.
"Утром, 30 мая, ребенка нашли местные жители. Мальчик сидел испуганный неподалеку болота, обнимая свою собаку и плакал. Его передали родным", - говорится в сообщении.
На Ровенщине семь суток ищут 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа, которая не вернулась домой Пасхальной ночи. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая, около 3:30 - она шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако домой так и не дошло.
Комментарии