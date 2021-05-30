Побежал за собакой: правоохранители всю ночь искали мальчика, который заблудился в лесу

В Черкасской области всю ночь искали мальчика, который заблудился в лесу. Фото: Нацполиция

В лесу возле с. Свидивок, Черкасская область, заблудился 6-летний мальчик.

На поиски ребенка привлекали полицейских, нацгвардейцев и местных жителей, информирует МВД.

"Об исчезновении ребенка вечером 29 мая сообщили родители. Оказалось, что мальчик играл во дворе с собакой.

Собака выбежал на улицу и побежал в лес. Ребенок последовал за ним", - рассказали правоохранители.

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Поиски мальчика осложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.

"Утром, 30 мая, ребенка нашли местные жители. Мальчик сидел испуганный неподалеку болота, обнимая свою собаку и плакал. Его передали родным", - говорится в сообщении.

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