По самолету МАУ выпустили две ракеты: появилось новое видео

По самолету Boeing 737-800 авиакомпании МАУ были выпущены две ракеты в Иране. Фото - rubryka.com

По самолету Boeing 737-800 авиакомпании МАУ были выпущены две ракеты. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Так, две иранские ракеты были запущены с интервалом в 30 секунд с территории военной базы в 8 милях от самолета.

Новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране опубликовало издание The New York Times. Отмечается, что они были сняты камерой, установленной на крыше здания в 4 милях от поселка Бидкане в пригороде Тегерана.

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После попадания второй ракеты лайнер продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.

NYT отмечает, что видео загрузил на видеохостинг пользователь с Ирана. И оно может быть ответом на то, почему транспондер самолета перестал работать за секунды до второго ракетного удара.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.