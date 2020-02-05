По делу Шеремета собирают доказательства - генпрокурор

Автор: ТСН Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили до апреля 2020

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют алиби подозреваемых, которое предоставила сторона защиты.

Прокуроры дали указания следствию, чтобы все аргументы стороны защиты были выяснены и либо опровергнуты, либо подтверждены. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

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"На тот момент, когда было объявлено о подозрении, было достаточно доказательств для того, чтобы считать подозрение обоснованным. Это факт и именно поэтому прокуроры согласились с подозрением, они подписали, они ходили в суд и поддерживали избрание меры пресечения. Но это первая стадия привлечения к ответственности. Для того, чтобы передать дело в суд, нужен второй объем доказательств. И, соответственно, этот больший объем доказательств должен быть собран. Пока нет столько доказательств, бы давали возможность идти с этим делом в суд", - сказал Рябошапка.



Добавил, что работа продолжается, следователи работают вместе с прокурорами и выясняют все детали.

Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меры предосторожности. Ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко и детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко оставили в СИЗО. Военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь - под ночным домашним арестом. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.