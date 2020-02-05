По делу Шеремета собирают доказательства - генпрокурор

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют алиби подозреваемых, которое предоставила сторона защиты.
Прокуроры дали указания следствию, чтобы все аргументы стороны защиты были выяснены и либо опровергнуты, либо подтверждены. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.
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"На тот момент, когда было объявлено о подозрении, было достаточно доказательств для того, чтобы считать подозрение обоснованным. Это факт и именно поэтому прокуроры согласились с подозрением, они подписали, они ходили в суд и поддерживали избрание меры пресечения. Но это первая стадия привлечения к ответственности. Для того, чтобы передать дело в суд, нужен второй объем доказательств. И, соответственно, этот больший объем доказательств должен быть собран. Пока нет столько доказательств, бы давали возможность идти с этим делом в суд", - сказал Рябошапка.
Добавил, что работа продолжается, следователи работают вместе с прокурорами и выясняют все детали.
Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меры предосторожности. Ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко и детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко оставили в СИЗО. Военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь - под ночным домашним арестом. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.
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