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пятница, 25 февраля 2022 22:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Пленный российский военный рассказал, как им приказали захватить Киев

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Пленный российский военный рассказал, как им приказали захватить Киев
Россиянам приказали нашить георгиевские ленты на шевроны. Фото: скриншот с видео

Под Киевом взяли в плен российского военного, стрелявшего по украинским воинам.

Видео с допросом пленника опубликовала Служба Безопасности Украины.

Он рассказывает, что захватчик зашел в Украину из Белоруссии.

"Я, Плотников Евгений, военнослужащий Росгвардии ОМОН Новокузнецка. 3 февраля наш личный состав ОМОН Новокузнецка в составе 80 человек с командирами выдвинулись в Кемерово, где к нам присоединились СОБР (специальный отряяд быыстрого реагиирования - ред.) ОМОНА Кемерово. Оттуда выдвинулись в Смоленск, в село Новая Гребля", - рассказывает захватчик.

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Там российские войска 7-20 дней жили в палатках, а 23 февраля им сообщили, что они будут захватывать Украину, будут прорываться через границу.

"После этого в ночь на 24 февраля услышали самолеты, выстрелы, взрывы, сил Белорусских войск и наших, Российской Федерации. Затем ушли войска Российской Федерации. На следующее утро уже ушли работники ОМОНА СОБР уже в зачищенный сектор. А на пути границы увидели уже белорусских солдат и нас спокойно пропустили", – говорит он.

По его словам, их задачей был захват Киева. Перед этим им выдали георгиевские ленты и сказали нашить на шевроны.

"После этого заходили со стороны Чернобыля. Там уже было зачищено военными РФ. Продвинулись дальше, ближе к Киеву. Отделились от военных и по нам были выстрелы из минометов и гранатометов украинских войск."

Российский военный сказал, что оккупанты открыли ответный огонь. Но у них кончились боеприпасы и русский захватчик начал отступать.

Российское командование оккупантов приказывает стрелять по гражданским лицам в Украине. Об этом рассказал россиянин, попавший в плен под Харьковом. Украинские военные спасли россиянина, когда того расстреливали свои же.

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