Планировала ряд нападений и поджог: что нашли в квартире "мальвины" с арбалетом

В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе. Фото: t.me/truexanews

В квартире полтавской "мальвины" с арбалетом 19-летней Таисии Петровой, которая стреляла в учителей, провели обыск.

Во время него нашли личный дневник стрельца с планами убийств и череп со следами крови, пишет местное издание "Полтавская волна".

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Отмечается, что Таисия списала весь сентябрь в дневнике. Планировала ряд нападений. 22 сентября она хотела сжечь свою квартиру, а 28 у нее было запланировано убийство. Кроме того, в телефоне она хранила фото расчлененных животных.

По данным издания, на стене в квартире висело фото отца Таисии, которое было списано странными символами, напоминающие иероглифы. А глаза на снимке были выколоты.

6 сентября в полтавской школе №11 с арбалета ранили двух учителей. Это произошло во время второго урока на глазах у учеников. Первой под стрелу попала учительница украинского языка, литературы и зарубежной литературы. Ее бросилась защищать заместитель директора и также травмировалась. Пострадавшим 50 и 66 лет. Стреляла местная жительница 19-летняя Таисия Петрова - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога. Арбалет у нее отобрал девятиклассник, который возвращался из физкультуры.