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вторник, 08 октября 2019 15:17

Планировал жениться: рассказали о погибшем в ДТП офицере полиции

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Планировал жениться: рассказали о погибшем в ДТП офицере полиции
Заместитель начальника областной полиции Николаева Сергей Сидоренко погиб в аварии утром 8 октября. Фото - mk.npu.gov.ua

Погибший под Николаевом полицейский 39-летний Сергей Сидоренко занимался работой из-за изменений в руководстве полиции.

Планировал в ближайшее время жениться. Об этом рассказал бывший заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Добавил, что общался с погибшим за 2 дня до трагедии.

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"Только в воскресенье с Сергеем у меня был разговор. Волновался, что будет дальше через изменения руководства. Успокоил, что изменения будут всегда. А он профессионал-розыскник, которых очень мало на сегодня в нашей стране. Говорил беспокоиться за свою будущую семью. Спрашивал, когда пригласит на свадьбу и познакомит с любимой, которую так долго скрывал. Он сказал, что скоро пойдет в отпуск и обязательно пригласит на свадьбу", - рассказал Аброськин.

Добавил, что это был хороший человек, который беспокоился о раскрытии преступлений и имел много планов.

Авария произошла около 8:00 8 октября на трассе "Николаев-Херсон". Автомобили Toyota Camry и Lexus GX 460 столкнулись в лоб. В результате ДТП на месте погибли заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко, он был за рулем. И начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко.

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Дата
08
октября

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