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воскресенье, 10 мая 2020 04:05

Пираты похитили украинца - СМИ

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Пираты похитили украинца - СМИ
Пираты напали на грузовое судно "RIO MITONG". Фото: REUTERS

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно "RIO MITONG" и похитили двух членов экипажа.

Предполагают, что в плен попали украинец и россиянин, сообщил портал Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности в море.

Нападение произошло возле столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо. Неизвестные якобы подплыли к судну на скоростной лодке, проникли на борт и похитили двух членов экипажа.

Остальные члены команды сейчас в безопасности.

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Пока официального подтверждения этой информации нет.

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы наблюдается наибольшее количество пиратских атак.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в Гвинейском заливе пираты захватили в заложники семерых украинских моряков.

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