Пираты похитили украинца - СМИ

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно "RIO MITONG" и похитили двух членов экипажа.
Предполагают, что в плен попали украинец и россиянин, сообщил портал Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности в море.
Нападение произошло возле столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо. Неизвестные якобы подплыли к судну на скоростной лодке, проникли на борт и похитили двух членов экипажа.
Остальные члены команды сейчас в безопасности.
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Пока официального подтверждения этой информации нет.
Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы наблюдается наибольшее количество пиратских атак.
Напомним, в конце марта сообщалось, что в Гвинейском заливе пираты захватили в заложники семерых украинских моряков.
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