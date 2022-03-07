Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали

Один из пилотов сбитого над Харьковом истребителя СУ-25 России. Другого разыскивают. Фото: t.me/milinua

В ночь на 7 марта военнослужащие Нацгвардии Украины задержали одного из двух пилотов российского истребителя, которого Вооруженные силы Украины сбили накануне.

По должности задержанный пилот является заместителем командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже, сообщили в штабе обороны Харькова "Суспільному".

"Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал три вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", - сообщил глава Харьковской военной облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, задержанного пилота сбитого истребителя передали в один из районных отделов полиции в Харькове. Другой российский пилот до сих пор скрывается в городе.

"Вероятно, одет в форму летного состава вооруженных сил РФ. Просим местное население оказать помощь при задержании пилоту", - призывали в штабе.

На видео пленный пилот общается с супругой. По его словам, отдавал приказы бомбить украинские города и предоставлял координаты российский командующий генерал Олег Маковецкий.

6 марта около 18:15 в Харькове нацгвардейцы сбили российский истребитель в районе ХАЗа. Самолет направлялся в сторону станции метро "23 августа" для бомбардировки жилых кварталов. Сообщалось, что пилот самолета катапультироваться не успел и погиб на месте. За сутки с 6 по 7 марта по меньшей мере восемь человек погибли в результате обстрела и бомбардировки Харькова оккупантами.