Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы

Фото: Офис президента

В аэропорту "Борисполь" продолжается прощание с 11 украинцами, погибшими в результате авиаудара иранских войск в Тегеране.

Около 12:00 тела погибших с самолета траурным кортежем доставили к терминалу В. Вдоль дороги выстроились нацгвардейцы. В аэропорту погибших живым коридором встречали коллеги. Пилоты стояли на коленях.

В течение часа церемония прощания была закрытой - для родственников и близких. После 13:00 терминал открыли для всех, кто хочет попрощаться и почтить память погибших. Сделать это можно до 19:00.

Во время закрытой церемонии цветы к гробам жертв катастрофы положил президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой. Утром 11 января в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами погибших украинцев. Труны встретили с почестями в присутствии первых лиц государства.