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пятница, 25 февраля 2022 11:13

Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают

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Пилота сбитого над Киевом истребителя взяли в плен и допрашивают
Российский Су-27 был сбит над Киевом. Фото: airwar.ru

По меньшей мере, две российские ракеты и вражеский истребитель сбили рано утром украинские военные над Киевом.

Об этом сообщил во время утреннего брифинга советник президента Украины Алексей Арестович.

"Утром было несколько воздушных ударов. В частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили, по меньшей мере, две крылатые ракеты и один самолет типа Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают", - сказал Арестович.

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Самое опасное направление сейчас – это северо-запад от Киева, Дымер-Иванков, сообщил советник главы Офиса президента. Бои ведутся уже в окрестностях Гостомеля, Ворзеля и Бучи. Украинские механизированные части выставили там "мощный заслон" и уничтожили Джавелинами "как минимум колонну боевой техники".

Столица готовится к обороне. Офис президента призывает мужчин записываться в оборону Киева.

Харьков отразил очередную атаку, остановленное наступление в Черниговской области. Противник наращивает там резервы, как и в Сумской области. Цель - новое наступление. В зоне ООС противник не наступает, идут артиллерийские дуэли.

В Мелитополе часть города захватили россияне, другую половину удерживают ВСУ, сообщил Арестович.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, семь самолетов и шесть вертолетов.

137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.

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