Петля на шее и ванна воды с электроприборами: полицейские спасли самоубийцу

Киевские патрульные Вадим Мамчур и Вадим Басенко спасли от самоубийства мужчину. Фото: facebook.com/kyivpatrol

Киевские патрульные Вадим Мамчур и Вадим Басенко спасли от самоубийства мужчину, который хотел лечь в ванну с водой и электроприборами.

Полицию вызвал житель одного из домов в Соломенском районе, который ночью длительное время слышал из соседней квартиры крики о помощи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Заявитель рассказал, что в квартире живет пожилая женщина с сыном, который имеет проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

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В квартире никто не открыл, но полицейские услышали голос женщины, которая неистово просила о помощи. Поэтому патрульные выбили замок.

"В квартире была женщина со следами телесных повреждений. Она рассказала полицейским, что в ванной комнате ее сын, который пытается совершить самоубийство. Патрульные обнаружили мужчину с петлей на шее, который набрал полную ванну воды и опустил туда электроприборы. Патрульные обесточили квартиру, не дав возможности мужчине завершить свое намерение", - рассказывают в полиции.

Впоследствии мужчину успокоили и передали врачам, которые его госпитализировали.

Полицейский во Львове не позволил мужчине выброситься из окна. Тот решил покончить жизнь самоубийством и стоял в окне. Мужчина разбил стекло, осколок которого потом сунул в рот.