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среда, 01 января 2020 19:39

Петарда залетела на балкон и вызвала пожар

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Петарда залетела на балкон и вызвала пожар
Петарды вызвали пожар. Фото: ГСЧС

В Запорожье петарда залетела на балкон на 2-м этаже 5-этажки. В Бердянске она попала на 9-й этаж.

"В городе Запорожье по улице Михайлова в Днепровском районе, в 00.30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе 2 этажа жилого дома на площади 2 м. кв", - говорится в сообщении пресс-службы ДСНС в Запорожской области.

Возгорание хозяин квартиры смог погасить самостоятельно. В Бердянске понадобилось вмешательство пожарных.

"В 2.14 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по улицам Европейская в городе Бердянск. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из квартир на балконе девятого этажа горит пластиковая обшивка балкона" , - говорится в сообщении.

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"Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петарды, которая попала на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.

В Хмельницкой области в ДТП погиб 18-летний юноша. Авария произошла на автодороге Славута - Корец - Антонины 31 декабря.

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