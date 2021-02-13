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суббота, 13 февраля 2021 09:45

Пешехода сбила легковушка и переехал автобус

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В Одессе 55-летнего пешехода сбила легковушка Opel Astra, а затем переехал автобус. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Авария произошла на углу ул. Сахарова и Заболотного, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе 55-летнего пешехода сбила легковушка Opel Astra и переехал автобус
В Одессе 55-летнего пешехода сбила легковушка Opel Astra и переехал автобус

"28-летний водитель легковушки наехал на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя", - сказано в сообщении.

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Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей.

Следователи открыли уголовное производство.

В Вольнянском районе Запорожье 40-летнего пешехода сбил водитель "Жигулей", а затем переехала "скорая". От полученных травм мужчина погиб. Авария на автодороге Запорожье-Донецк.

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Дата
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