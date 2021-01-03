Пешехода сбил ВАЗ и переехала "скорая": кадры смертельного ДТП

В Вольнянском районе Запорожской области 40-летнего пешехода сбил водитель "Жигулей", а затем переехала "скорая". От полученных травм мужчина погиб.
Авария произошла 2 января около 17 часов на автодороге Запорожье-Донецк, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте, когда его сбил 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107. После чего, на лежащего пешехода наехал автомобиль скорой помощи Renault Master под управлением 54-летнего водителя. От полученных травм пострадавший, житель Вольнянского района, погиб на месте", - сказано в сообщении.
По результатам медицинского осмотра оба водителя трезвые. Следователи открыли уголовное производство. Транспортные средства изъяты. Полиция разыскивает свидетелей ДТП.
Близ села Смородское на Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина. Он пересекал дорогу в неустановленном месте.
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