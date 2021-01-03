Пешехода сбил ВАЗ и переехала "скорая": кадры смертельного ДТП

В Вольнянском районе Запорожской области 40-летнего пешехода сбил водитель "Жигулей", а затем переехала "скорая". От полученных травм мужчина погиб.

Авария произошла 2 января около 17 часов на автодороге Запорожье-Донецк, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua На Запорожье 40-летнего пешехода сбил 73-летний водитель «Жигулей»

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"Мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте, когда его сбил 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107. После чего, на лежащего пешехода наехал автомобиль скорой помощи Renault Master под управлением 54-летнего водителя. От полученных травм пострадавший, житель Вольнянского района, погиб на месте", - сказано в сообщении.

Автор: zp.npu.gov.ua Затем лежащего уже мужчину переехала «скорая»

По результатам медицинского осмотра оба водителя трезвые. Следователи открыли уголовное производство. Транспортные средства изъяты. Полиция разыскивает свидетелей ДТП.

Близ села Смородское на Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина. Он пересекал дорогу в неустановленном месте.