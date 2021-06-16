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среда, 16 июня 2021 21:06

Пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: свидетель рассказал, как все было

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Пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: свидетель рассказал, как все было
В Киеве погиб ортопед-травматолог 27-летний Виктор Заболотный. Его на велосипеде толкнул под грузовик пьяный пешеход. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина, который толкнул под колеса грузовика велосипедиста 27-летнего Виктора Заболотного в Киеве, едва держался на ногах.

После столкновения с Виктором он спокойно пошел дальше. На крики свидетелей не реагировал, рассказал Gazeta.ua очевидец Денис Красин. Он ехал в авто. И именно на его регистратор попал момент гибели врача.

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"Все произошло за несколько секунд. Я выбежал из авто. Возле погибшего уже была другая велосипедистка. Она кричала мужчине, но он не слышал. Я бросился помогать пострадавшему. Понял, что он мертв, и побежал за пешеходом. Догнал, задержал. Он на ногах не держался и даже не понимал, что происходит. Хотел связать ему руки за спиной его же курткой. Но это была бесполезно. Он не пытался никуда бежать, потому что не мог, сидел на траве. Мы вызвали медиков и полицию", - рассказал Красин.

Виктор прессов на двухколесного два года назад - чтобы быстрее добираться в больницу. В день трагедии был на работе, имел операцию. Возвращался домой, по словам коллеги Тараса Ракиты.

В крови задержанного обнаружили 1,41 промилле алкоголя. Суд уже избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Если его вину докажут - могут посадить на пять лет.

Трагедия произошла 15 июня на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева. Известно, что мужчина ехал на велосипеде, а навстречу ему шел пьяный. Когда их пути пересеклись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Мужчина упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. Получив травму головы, он скончался на месте. Погибший - ортопед-травматолог больницы №7 27-летний Виктор Заболотный. Был единственным сыном у родителей. Два года назад женился.

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