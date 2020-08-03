Пешеход попал под колеса 2 автомобилей. Мужчина погиб на месте

Вчера около 21:45 в райцентре Гайсин Винницкой области 52-летний пешеход попал под колеса 2 автомобилей.
Когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехал 54-летний водитель Mercedes Sprinter. Через несколько секунд - микроавтобус Volkswagen, который двигался позади. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Винницкой области.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Автомобили помещены на штрафплощадку. Водители были трезвые.
Полиция открыла уголовное производство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший
1 августа в Запорожской области на трассе Васильевка - Бердянск в ДТП погибли 4 человека.
Комментарии