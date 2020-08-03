Пешеход попал под колеса 2 автомобилей. Мужчина погиб на месте

Водитель автомобиля Mercedes Sprinter наехал на пешехода в райцентре Гайсин Винницкой области. Фото с официального сайта Национальной полиции

Вчера около 21:45 в райцентре Гайсин Винницкой области 52-летний пешеход попал под колеса 2 автомобилей.

Когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехал 54-летний водитель Mercedes Sprinter. Через несколько секунд - микроавтобус Volkswagen, который двигался позади. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Винницкой области.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Автомобили помещены на штрафплощадку. Водители были трезвые.

Полиция открыла уголовное производство.

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