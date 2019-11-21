Пешеход погиб под колесами двух авто

В Корабельном районе Николаева под колесами сразу двух авто погиб 55-летний пешеход. Фото - facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Вечером 20 ноября во Корабельном районе Николаева под колесами сразу двух авто погиб 55-летний пешеход.

Авария произошла около 18:10 возле дома №276 по пр. Богоявленском. Кроме пешехода, участниками ДТП стали 33-летний водитель Opel Astra Sports Tourer и 62-летний водитель Mitsubishi ASX, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи начали уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 8 годам тюрьмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и просят очевидцев происшествия или владельцев видеорегистраторов, которые зафиксировали эту аварию, обращаться в полицию или звонить (050) 013-01-48, 102.

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