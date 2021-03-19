Пешеход бросился под колеса авто, потому что боялся, что его убьют

В Бердянске Запорожской области легковушка сбила пешехода.

Инцидент произошел на Мелитопольском шоссе. 24-летний мужчина бросился под колеса Mercedes, пишет PRO.berdiansk.biz. Он не отрицает, что намеренно спровоцировал ДТП, в котором сам и пострадал.

Фото: pro.berdiansk.biz

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Виновник ДТП рассказал, выскочил перед машиной на дорогу, потому что хотел покончить с собой из-за того, что его якобы пытаются убить. Он признался, что готов это повторить еще раз.

Пострадавшего с места ДТП отправили в психоневрологический диспансер.

На Харьковщине между населенными пунктами Новая Водолага и Новопросянское неизвестный дважды бросался под машины. От полученных травм скончался в больнице.