Пешеход бросился под колеса авто, потому что боялся, что его убьют

В Бердянске Запорожской области легковушка сбила пешехода.
Инцидент произошел на Мелитопольском шоссе. 24-летний мужчина бросился под колеса Mercedes, пишет PRO.berdiansk.biz. Он не отрицает, что намеренно спровоцировал ДТП, в котором сам и пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать была невнимательной: автомобиль сбил коляску с ребенком
Виновник ДТП рассказал, выскочил перед машиной на дорогу, потому что хотел покончить с собой из-за того, что его якобы пытаются убить. Он признался, что готов это повторить еще раз.
Пострадавшего с места ДТП отправили в психоневрологический диспансер.
На Харьковщине между населенными пунктами Новая Водолага и Новопросянское неизвестный дважды бросался под машины. От полученных травм скончался в больнице.
Комментарии