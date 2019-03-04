Пёс спас человека от верной гибели

Пёс спас человека от гибели Фото: styler.rbc.ua

В Сколевском районе Львовской области мужчина, который выгуливал своего пса, обнаружил на дне обрыва другого мужчину. Он не мог подняться на поверхность.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, пишет РБК-Украина.

Местный житель поселка Славское как обычно выгуливал собаку. Внезапно она потянула хозяина в определенном направлении. Там хозяин животного обнаружил человека, находившегося на волоске от смерти. Мужчина немедленно вызвал спасателей.

К спасательной операции привлекли шесть человек личного состава и одну единицу спецтехники. Мужчину передали работникам медицинской службы. Пострадавшим оказался 41-летний житель Львова.

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При каких обстоятельствах человек сорвался в пропасть на данный момент неизвестно. Также остается выяснить, сколько времени пострадавший там пробыл до спасения и есть ли у него серьезные травмы.

В Сумах мужчина нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку, провалившуюся под лед. Вместе с женой он гулял у реки. Услышал скуление. Когда увидел, как пес барахтается в проруби, бросился на помощь, говорится в ТСН. Впрочем, попав в ледяную воду, 37-летнего спасателя начало затягивать вниз. Обоих – и собаку и мужчину - едва живых достали из реки водолазы и спасатели. Сейчас мужчина оправляется от ледяного купания. Спасенный пес ночь провел в реанимации в частной ветклинике. С ним уже все в порядке.