Первые версии и новые фото пожара в костеле Святого Николая

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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве возник во время репетиции на органе.

Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе. С органа пошел дым, а затем его охватило пламя. К сожалению сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. Были потеряны драгоценные минуты", - рассказал министр.

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Он отметил, что спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через шесть минут после вызова. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган.

"Главное, что благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто не погиб, а сама конструкция здания, по предварительным выводам специалистов, не понесла повреждений", - сообщил Монастырский.

Полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. Будут изучении записи внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и проведены экспертизы.

Костел вспыхнул вечером 3 сентября. Епископ Киево-Житомирской епархии в Украине Виталий Кривицкий сообщал, что концертный орган сгорел дотла. И одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановился.