Перевоспитывал: мужчина сядет за убийство родственника

В селе Зверево Покровского района Донецкой области 51-летний мужчина убил 39-летнего брата жены. Так воспитывал родственника, чтобы не бил свою мать.

Набросился на потерпевшего с палкой, а потом с ножом. Тогда попросил соседей вызвать "скорую". Однако избитый ним человек умер до приезда медиков, рассказали в отделе коммуникации полиции области.

"Выяснилось, что накануне жена злоумышленника пожаловалась на то, что ее брат в очередной раз побил их мать. Зять решил выяснить отношения с обидчиком. Но во время "мужского разговора", кроме слов, в ход пошли деревянная палка и нож. От множественных побоев и ножевых ранений потерпевший скончался на месте. Поняв, что натворил, правонарушитель пошел к соседям, чтобы вызвать скорую", - рассказали в полиции.

Автор: dn.npu.gov.ua В Донецкой области 51-летний мужчина убил 39-летнего брата жены. Так воспитывал родственника, чтобы не бил свою мать

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Автор: dn.npu.gov.ua В Донецкой области 51-летний мужчина убил 39-летнего брата жены. Так воспитывал родственника, чтобы не бил свою мать

Правоохранители открыли уголовное производство. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

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