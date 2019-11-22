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пятница, 22 ноября 2019 14:46

Перевернулся и загорелся Porsche
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Водитель и трое пассажиров автомобиля не пострадали.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Водитель и трое пассажиров автомобиля не пострадали.
Водитель и трое пассажиров автомобиля не пострадали.
Водитель и трое пассажиров автомобиля не пострадали.
Водитель и трое пассажиров автомобиля не пострадали.

В Киеве, на ул. Старонаводницкой водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар. Автомобиль перевернулся и загорелся.

ДТП произошло 22 ноября, в 08.36, передает КП "Киевавтодор" в Facebook.

"Водитель люксового кроссовера Porsche не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения", - говорится в сообщении.

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От удара фрагмент дорожного ограждения улетел на территорию производственной базы КП "ДЭУ Печерского района". Работники сразу же погасили пожар.

В результате аварии никто не пострадал.

21 ноября между населенными пунктами Гуйва и Новогуйвинское Житомирской области произошла смертельная авария. Там около 7.45 столкнулись автомобиль Toyota Corolla и скутер Speed ​​Geer. 46-летний водитель последнего погиб на месте.

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