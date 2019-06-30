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воскресенье, 30 июня 2019 19:17

Перевернулся детский батут: есть пострадавшие

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Перевернулся детский батут: есть пострадавшие
Двух женщин госпитализировали. Фото: "1 Криворожский"

Детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Пострадали семь человек, сообщает городское управление Национальной полиции.

Инцидент произошел в микрорайоне Восточный-2. Две женщины госпитализированы в городскую больницу № 2, пятеро детей получили ушибы.

"Первый криворожский" пишет, что надувную горку сорвало ветром 29 июня около 19.30.

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"Пострадали двое взрослых - мама и бабушка детей, находящихся на батуте. Одна из женщин госпитализирована во 2-ю городскую больницу. У пяти детей, упавших на землю и их на время накрыло батутом, незначительные ушибы и шок", - говорится в сообщении.

Вследствие бури, которая вчера прошла регионами страны, обесточенными остаются более 211 населенных пунктов в восьми областях.

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