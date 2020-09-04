Перестрелка в Украинке. Выяснились новые подробности и имена участников

В городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку. Фото: Соцсети

К вооруженной перестрелке в Украинке Киевской области причастны местные бандиты Ливан Дарсания и Алексей Онуфриенко (Пика).

Причиной инцидента стало разделение сфер влияния в городе. "Решается вопрос об уведомлении подозрения организаторам и участникам конфликта, среди которых Леван Дарсания и Алексей Онуфриенко (Пика)", - написал журналист Владимир Тимофийчук в Фейсбук.

"Ни для кого не секрет, что Украинка - один из городов, утопающий в наркомании. В городе действует куча притонов. В город решили зайти столичные, а Дарсания с Пикой, Паатой и Нагорным решили дать достойный отпор. Мол, "это наша корова и мы ее доим". Они как раз и крышуют это направление", - подчеркнул журналист.

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Напомним, что в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на пляже. Вооруженные ружьями люди совершили около десяти выстрелов. Полиция установила личности 22 человек, которые могут быть причастны к этому. Среди подозреваемых - местные жители, киевляне и граждане России.