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четверг, 22 августа 2019 21:51

Перепутала педали - водитель переехала мать с ребенком

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Перепутала педали - водитель переехала мать с ребенком
На Днепровской набережной произошла авария. Фото: Facebook

59-летняя киевлянка наехала на внедорожнике на мать с 9-летним сыном.

Видео аварии опубликовало Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Авария произошла в Дарницком районе, на Днепровской набережной.

Предварительно известно, что виновница ДТП перепутала педали. Сбила людей, двинувшись задним ходом.

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Очевидцы происшествия бросились на помощь. Чтобы достать пострадавших, мужчинам пришлось поднимать автомобиль.

Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Киевской городской больнице №17 остается 4 пострадавших в результате аварии на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого. Там столкнулись Tesla и Range Rover, в результате чего последний отбросило в толпу пешеходов на тротуаре.

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