Перепутала педали - водитель переехала мать с ребенком

59-летняя киевлянка наехала на внедорожнике на мать с 9-летним сыном.
Видео аварии опубликовало Facebook-сообщество "Киев оперативный".
Авария произошла в Дарницком районе, на Днепровской набережной.
Предварительно известно, что виновница ДТП перепутала педали. Сбила людей, двинувшись задним ходом.
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Очевидцы происшествия бросились на помощь. Чтобы достать пострадавших, мужчинам пришлось поднимать автомобиль.
Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Киевской городской больнице №17 остается 4 пострадавших в результате аварии на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого. Там столкнулись Tesla и Range Rover, в результате чего последний отбросило в толпу пешеходов на тротуаре.
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