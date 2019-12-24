Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой

В Нововолынске Волынской области легковушка на полной скорости протаранила переполненную маршрутку.
Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся посреди дороги. Пострадало 5 человек - это водитель легковушки и 4 пассажиров маршрутки, среди них и один ребенок. У всех - травмы средней тяжести, их госпитализировали, сообщает ТСН.
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По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости обгоняла поток машин и выехала на встречную полосу. В это время маршрутка как раз выезжала из поворота.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и были ли оба водителя трезвыми.
На ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева автомобиль Mitsubishi разбил Toyota и Renault, а затем врезался в пассажирский автобус "Богдан". Шесть пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.
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