Перекрыли масштабный канал контрабанды китайского текстиля

Контрабандный поток текстиля из Китая шел с 2016 года.

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему поставки в Украину текстильных товаров из Китая. В сделке были задействованы как китайцы, так и украинцы.

Контрабандный поток товара шел с 2016 года, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Продукция поступала в морские порты. Пошлины в государственный бюджет Украины не уплачивались. Затем текстиль продавали исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.

В 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 миллионов гривен, а с начала этого года - на 120 млн.

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Общий объем ввезенного товара составляет от 1,5 до 2,5 тыс. тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке.

В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений и изъяли более 900 тонн контрабандной продукции на сумму 100 млн гривен.

Продолжается досудебное следствие.

6 июля президент Владимир Зеленский во время совещания по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры на Закарпатье заявил, что те работники таможни, пограничной службы и других правоохранительных структур и органов государственной власти, которые не могут остановить контрабанду, имеют уволиться со службы.