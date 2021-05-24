Перед глазами кресты и могилы - подробности от пассажира упавшего воздушного шара

Фото: hm.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности аварии воздушного шара с людьми на борту в селе Кульчиевцы. Как оказалось, летательный аппарат использовали впервые, а причиной его падения могли стать погодные условия.

Неуправляемый аэростат с пятью пассажирами и пилотом занесло на сельское кладбище. Теперь там два десятка разбитых могил и разбросанные вещи. С воздушного шара на могилы выпало два человека, один человек погиб. Еще двое пассажиров выпали из корзины во двор селян. Шар упал в овраге. Там местные увидели мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно выбраться. Вызвали "скорую", сообщает ТСН.

Погиб 53-летний турист из Прилук. А пятеро пострадавших, среди которых и жена погибшего, находятся в больнице. Один - в реанимации в тяжелом состоянии. Четверо пациентов - в травматологии.

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Виктора Лишневского готовят к операции: у него перелом поясничного позвонка. По его словам, через 15 минут после взлета поднялся резкий ветер. Пилот решил немедленно садиться на поле. Впоследствии он приказал пассажирам сесть и крепко держаться за веревки. Дальше все было, как в страшном сне.

"Он пытался сделать несколько посадок, но, как он нам объяснял, грозовые облака шар вверх-вниз качают. Поэтому он не может им управлять. Я только помню: перед глазами те кресты, те сломанные могилы, крики. Я очнулся уже на огороде", - вспоминает пострадавший Виктор Лишневсий.

28-летний пилот находится в соседней палате. Травмы у него незначительные. Ни он, ни организаторы фестиваля трагедию не комментируют.

Все обстоятельства устанавливают полицейские.

Трагедия произошла 22 мая, около 20.45 возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.