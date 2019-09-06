Пенсионера травмировало колесо, которое отлетело от грузовика

Мужчина получил несколько переломов. Фото: полиция

В Николаеве на 81-летнего мужчину налетело колесо.

Оно на ходу отвалилось от грузового автомобиля КамАЗ, передает УНИАН.

Пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное производство.

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Пострадавший в тяжелом состоянии. У него диагностировали 5 или 6 переломов.

Мужчина сметал на обочине зерно, которое рассыпалось из проезжающих по улице зерновозов. Затем этим зерном он кормил нескольких кур, которых держал дома.

27 августа неподалеку ТРЦ Ocean Plaza в Киеве неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП. По информации свидетелей, виновник ехал на темно-синем Hyundai.