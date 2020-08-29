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суббота, 29 августа 2020 18:30

Пенсионер подорвался на гранате
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Мужчина подорвался в автомобиле
Фото: Полиция
Мужчина подорвался в автомобиле
Мужчина подорвался в автомобиле

В Днепре 71-летний мужчина подорвался на гранате.

Он сел в "Жигули", припаркованные возле одного из рынков. Вскоре раздался взрыв. Мужчина скончался в больнице от полученных ран, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской обл.

"ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Эксперты изъяли на месте происшествия фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Они считают, что взорваться могла граната Ф-1.

"Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали", - добавили в полиции.

В оккупированном г. Кипучем Луганской обл. мальчик подорвался на гранате. Он получил ранение правой ноги, говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине, по состоянию на 27 августа.

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Дата
29
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