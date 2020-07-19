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воскресенье, 19 июля 2020 14:32

Педофил заманил и изнасиловал 13-летнего мальчика

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Педофил заманил и изнасиловал 13-летнего мальчика
Раньше насильника 12-летнего мальчика поймали на Львовщине. Фото pixabay

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина.

Информация в полицию поступила 18 июля около 22:00, сообщили в пресс служба ГУНП в Днепропетровской области.

Как рассказал правоохранительным органам мальчик, он познакомился с мужчиной в социальной сети в свой День рождения. Подозреваемый предложил ему встретиться, чтобы отметить праздник. Во время встречи мужчина заманил ребенка в автомобиль и отвез в село Петриковка. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

Полицейские оперативно установили и задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в содеянном. По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины - изнасилование малолетнего ребенка.Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Ранее в Новоодесском районе Николаевской области полицейские задержали 44-летнего мужчину. Его обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.

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Дата
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