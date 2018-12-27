Патрульный спас 4-летнего ребенка

Также патрульные вызвали работников ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств. Фото: из открытых источников

25 декабря в Тернополе патрульный полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна, плакала и просила о помощи.

Видео того, как полицейский спасает девочку, обнародовали на странице патрульной полиции области в Facebook.

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Получив сообщение о том, что на улице Дружбы кричит человек, который нуждается в помощи, и прибыв на место, полицейские увидели маленького ребенка, который стоял на подоконнике в открытом окне, громко кричал и плакал. Однако дверь квартиры, где находилась девочка, были закрыты.

"Чтобы не допустить непоправимого, инспектор, через жилье соседей, а потом уже через открытое окно, попал в помещение, где был ребенок. К счастью, с девочкой все было хорошо", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пришла мать, которая объяснила полицейским, что у нее были срочные дела. Патрульные провели с ней профилактическую беседу, а также вызвали работников ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств.

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