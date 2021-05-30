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понедельник, 31 мая 2021 05:25

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику
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Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские
Фото: facebook.com/Татяна Тлявова
Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские
Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские
Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские
Два года тому назад 31 мая в Переяславе на Киевщине 5-летний Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Через трое суток умер в столичной больнице. Подозреваемых по делу четверо. Двое из них - бывшие полицейские

Два года назад 31 мая в Переяславе на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через трое суток мальчик умер в столичной больнице.

Получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцом, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе.

Дело расследовали как умышленное убийство. Затем переквалифицировали на убийство по неосторожности и хулиганство.

Сейчас дело Кирилла рассматривают в Переяславском городском суде. В феврале допросили последнего свидетеля - жительницу дома, возле которого был убит мальчик. Женщина подтвердила, что слышала выстрелы. А когда вышла из дома увидела, что мальчик был без сознания, а из головы текла кровь.

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Допросили тогда и семью Тлявових, рассказала бабушка убитого Александра.

"Меня очень удивило, что адвокаты нас спрашивали, получали ли мы от обвиняемых деньги. Потому что они говорят, что якобы передали нам деньги на реанимобиль. Я сказала: лично я и наша семья никаких денег от них не получали", - сказала Александра Тлявова.

Под стражей остается один из четырех подозреваемых - Приходько. Петровец и Кривошей - вышли из СИЗО под залог. Позже залог сменили на обязательство. Сын Петровца Владислав - тоже находится под личным обязательствам. Никто из них своей вины не признает.

Семья погибшего мальчика считает, что следователи Госбюро расследований и прокуратура сливают дело, а адвокаты обвиняемых называют собранные доказательства "макулатурой". Мать Приходько убеждает - тда, ее сын стрелял, но намерения убить ребенка не было. Оружие из которого стреляли, малокалиберную винтовку, так и не нашли.

В случае доказательства вины Приходько могут посадить на пять лет. За хулиганство всем грозит до семи лет тюрьмы.

После проверки в рамках дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе к ответственности привлекли 12 полицейских. Шесть руководителей районного отдела полиции уволены. Еще 6 руководителей управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Дата
31
мая

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

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