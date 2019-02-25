Патрульные во время погони попали в серьезную аварию

Патрульные попали в ДТП под Киевом. Фото: Аpostrophe

В селе Новые Петровцы под Киевом патрульные полицейские во время погони попали в серьезное ДТП.

Правоохранители врезались в другой автомобиль и слетели с дороги. Соответствующее видео опубликовали на странице "Мое село - Новые Петровцы" в Facebook.

На записи можно увидеть, что авто патрульных едет с высокой скоростью и включенной "мигалкой", полицейские преследовали нарушителя. Обгоняя автомобиль Seat, правоохранители врезались в него, после чего влетели в магазин. В свою очередь Seat зацепил еще одну машину Seat. Всего в аварии пострадали три автомобіля.

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Патрульные попали в ДТП под Киевом. Фото: Аpostrophe

В Измаиле Одесской области 23 февраля на перекрестке не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и Mazda. По словам очевидцев, автомобиль Mazda двигался по проспекту Мира и начал совершать маневр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции.