Патрульные спасли школьницу от насильников

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1368
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4968
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1575
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1872
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3484
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6858
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67505
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1215
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2511
Фото
Все фото
4
3
4
5
8
Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные
Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
&quot;Улицы стали реками&quot; - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
После ливня во Львове улицы &quot;ушли под воду&quot;
После ливня во Львове улицы "ушли под воду"
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
Видео
Все видео
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1377
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 531
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1044
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1881
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10008
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1044
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 19:57

Патрульные спасли школьницу от насильников

  Комментировать
Патрульные спасли школьницу от насильников

У місті Генічеськ Херсонськоъ області патрульні поліцейські врятували школярку від ґвалтівників.

Інцидент стався вночі у неділю, 19 травня. Двоє чоловіків на вулиці напали на 16-річну дівчину й затягли її за торгові кіоски. Зловмисники відібрали у неї мобільний телефон і намагалися зґвалтувати. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Це помітили патрульні, і оперативно відреагували. Правоохоронці врятували дівчину та затримали зловмисників.

"Встановлено, що обидва затриманих раніше судимі: 27-річний житель Генічеська за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а 30-річний житель Новотроїцького району за умисне вбивство. Зловмисники були затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 21 травня, суд обрав зловмисникам запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз вони знаходяться в слідчому ізоляторі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Грабіж", "Зґвалтування" та "Замах на злочин". Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Патрульные спасли школьницу от насильников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

В Харькове начали издавать Украинский журнал

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 107711
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 102459
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 30808
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 27495
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 21312
Происшествия
День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей
День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей Просмотров: 27
Женщина спрятала мертвую мать в подвале
Женщина спрятала мертвую мать в подвале Просмотров: 252
Колол в голову, шею и грудь: мужчина пытался убить женщину шилом
Колол в голову, шею и грудь: мужчина пытался убить женщину шилом Просмотров: 225
От 2,5 тыс. грн за зачет: доцента вуза задержали за систематические взятки
От 2,5 тыс. грн за зачет: доцента вуза задержали за систематические взятки Просмотров: 162
13-летняя школьница спасла младшую сестру
13-летняя школьница спасла младшую сестру Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 504
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua