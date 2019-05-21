Патрульные спасли школьницу от насильников

У місті Генічеськ Херсонськоъ області патрульні поліцейські врятували школярку від ґвалтівників.

Інцидент стався вночі у неділю, 19 травня. Двоє чоловіків на вулиці напали на 16-річну дівчину й затягли її за торгові кіоски. Зловмисники відібрали у неї мобільний телефон і намагалися зґвалтувати. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Це помітили патрульні, і оперативно відреагували. Правоохоронці врятували дівчину та затримали зловмисників.

"Встановлено, що обидва затриманих раніше судимі: 27-річний житель Генічеська за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а 30-річний житель Новотроїцького району за умисне вбивство. Зловмисники були затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 21 травня, суд обрав зловмисникам запобіжний захід - утримання під вартою. Зараз вони знаходяться в слідчому ізоляторі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "Грабіж", "Зґвалтування" та "Замах на злочин". Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.