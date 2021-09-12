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воскресенье, 12 сентября 2021 13:51

Пассажиры маршрутки жестоко избили водителя фуры: видео
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В Николаеве пассажиры маршрутки №68 напали на водителя седельного тягача DAF и избили его.

Инцидент произошел на Богоявленском проспекте. В результате пострадали четыре человека, сообщают Новости-N.

Конфликт разгорелся между водителями фуры и маршрутки. Они якобы не поделили дорогу. После взаимного обмена сигналами и нецензурными высказываниями оба транспортных средства продолжили движение. Однако когда маршрутка стала на одной из остановок, фура догнала ее и "зажала".

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В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры. На место вызвали полицию и медиков. Фото: obozrevatel
В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры. На место вызвали полицию и медиков. Фото: obozrevatel
В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры. На место вызвали полицию и медиков. Фото: obozrevatel
В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры. На место вызвали полицию и медиков. Фото: obozrevatel
В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры. На место вызвали полицию и медиков. Фото: obozrevatel

"Из кабины выскочил разъяренный водитель с газовым баллончиком в руках. Он подскочил к двери водителя маршрутки, сорвал боковую шторку и несколько раз брызнул в лицо мужчине. Соответственно, газ попал и в салон", - говорится в сообщении.

В защиту потерпевшего разгневанные пассажиры маршрутки взялись бить водителя DAF. Тот пытался скрыться в кабине, но люди вытащили его. Во время драки часть обшивки фуры оторвали.

Конфликт на дороге прекратил патруль полиции. Водителя фуры с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение головного мозга с места происшествия увезла "скорая".

Водитель маршрутки также попал в больницу. Он получил сильные ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа. От газа также пострадали двое пассажиров.

В Голосеевском районе Киеве 12 сентября произошла авария с участием автомобиля такси. Водитель вез пассажирку, уснул и попал в аварию. Авто перевернулось на крышу.

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Дата
12
сентября

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