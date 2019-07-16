Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку

Фото: mukachevo.net

В селе Большая Копаня Виноградовского района Закарпатской области на обочине дороги "Мукачево-Рогатин" нашли разбитую расстрелянную иномарку без номеров.

Людей в салоне не было. Не нашли полицейские также никаких документов, сообщает Mukachevo.net.

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Полицейские обследовали поврежденный автомобиль. Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

В Днипре неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyota. За рулем внедорожника был 45-летний криминальный авторитет по прозвищу "Каха". Кто был пассажиром, не сообщается.