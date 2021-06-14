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понедельник, 14 июня 2021 13:58

Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
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В Киеве трое злоумышленников похитили и жестоко избили 21-летнего таксиста. Поводом для этого стала жалоба их знакомой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"Накануне мужчина, который работает в такси, подвозил пассажиров. Но оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим приятелям. И добавила, что ее якобы изнасиловали", - говорится в сообщении.

После этого фигуранты заманили таксиста к себе под предлогом возвращения забытых в машине вещей.

"Когда водитель прибыл по указанному адресу, преступники затащили в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за $25 тыс.", - добавили правоохранители.

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Об удерживании таксиста в квартире на просп. Валерия Лобановского полиции сообщил его товарищ.

"Полицейские попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали", - рассказали полицейские.

Фигурантов задержали. Это жительница Киевской области, 2000 года рождения, и киевляне 2000-го, 2001-го и в 2002 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

В селе Белогородка Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу столицы. Она вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам. Преступники привезли киевлянку к себе домой и изнасиловали.

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