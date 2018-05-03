Пассажир маршрутки взял в заложники водителя и угрожал взорвать бомбу

Фото: Полиция Черниговской области

На выезде из Чернигова в междугородном автобусе сообщением Новгород-Северский - Чернигов - Киев один из пассажиров заявил, что у него есть бомба и он взорвет автобус. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговщины.

"В Сосницком районе в автобус зашел неизвестный мужчина с рюкзаком. Когда транспорт выехал за Чернигов, мужчина вскочил со своего сиденья и начал громко кричать о наличии у него в рюкзаке бомбы. Террорист требовал остановить автобус и выйти всем, кроме водителя. Люди выбежали из салона и немедленно позвонили в полицию", - сообщили правоохранители.

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Наряды патрульной полиции окружили автобус и эвакуировали пассажиров. В салоне остался водитель и мужчина, который все время что-то громко выкрикивал. Оценив ситуацию, полицейские мгновенно вытащили "террориста" из салона. Взрывотехники осмотрели содержимое рюкзака злоумышленника, но ни взрывчатки, ни взрывчатых веществ в нем не обнаружили.

Горе-террорист задержан. Полиция проводит проверку по его адекватности и вменяемости. Продолжается досудебное расследование.

В Днипре мужчина угрожал взорвать офис мобильного оператора, если с его счета не перестанут снимать средства. Кинологи и взрывотехники немедленно выехали на место вероятного заминирования, однако информация не подтвердилась.