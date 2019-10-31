Парня убило током: полиция просит помочь установить личность

30 октября в результате поражения током вблизи вокзала во Львове погиб парень.
Полиция просит помочь установить личность погибшего, говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП области.
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"Юноша умер в результате поражения током. Полицейские просят откликнуться всех, кому известна какая-либо информация о погибшем парне. Звоните на 102", - говорится в сообщении полиции.
6-летний мальчик погиб на одной из баз отдыха в Килийском районе Одесской области. Предварительно, ребенка убило электрическим током от сети базы, которая проложена в металлических трубах.
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