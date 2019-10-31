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четверг, 31 октября 2019 08:09

Парня убило током: полиция просит помочь установить личность

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30 октября в результате поражения током вблизи вокзала во Львове погиб парень.

Полиция просит помочь установить личность погибшего, говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП области.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV
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Во Львове возле вокзала нашли мертвым неизвестного парня

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"Юноша умер в результате поражения током. Полицейские просят откликнуться всех, кому известна какая-либо информация о погибшем парне. Звоните на 102", - говорится в сообщении полиции.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV
  Неизвестный умер от поражения током. Полиция просит помочь установить личность
Неизвестный умер от поражения током. Полиция просит помочь установить личность

6-летний мальчик погиб на одной из баз отдыха в Килийском районе Одесской области. Предварительно, ребенка убило электрическим током от сети базы, которая проложена в металлических трубах.

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Дата
31
октября

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