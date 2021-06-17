Парень пытался прыгнуть с балкона торгового центра

ТРЦ "Никольский" в Харькове едва не стал местом самоубийства. Фото: www.objectiv.tv

В Харькове в новом торгово-развлекательном центре "Никольский" парень пытался спрыгнуть с балкона из-за неразделенной любви.

Инцидент произошел вечером 16 июня, сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".

Парень забрался на балкон четвертого этажа здания ТРЦ "Никольский" на улице Пушкина, и хотел броситься вниз.

Его остановили двое охранников центра, которые силой сняли юношу с козырька балкона, спустили на первый этаж и вызвали полицию.

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С начала 2021 в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийства среди детей и подростков. Всего за 2020 год зарегистрировано 123 самоубийства. Причины и обстоятельства попыток самоубийств различны: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.