Парень обстреливал бездомных собак из ружья и попал на видео

Неизвестный стрелял из оружия в животных почти на территории частного дома Фото: скріншот із відео

В Черновцах парень стрелял в бездомных собак из оружия.

Видео инцидента опубликовала Юлия Матковская в Facebook. Она рассказала, что парень устроил стрельбу на улице Ивана Подковы, 4, в Садгорском районе. Неизвестный стрелял из оружия в животных почти на территории частного дома.

"Животные не агрессивны, пугливые, просто лают. Ни один человек от них еще не пострадал. А этот подонок позволяет себе совершать над ними самосуд. Помогите распознать неизвестного, видеодоказательства будут впоследствии переданы в соответствующее учреждение", - говорится в публикации.

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Также Матковская отметила, что парень провоцировал животных: бросал в них камни, чтобы собаки выбежали на улицу, а затем охотился на них.

Стрелка разыскивают волонтеры.

В Киеве на Позняках дети забрасывают камнями котят, живущих в подвале. Животные после этого исчезают или выползают на улицу умирать.